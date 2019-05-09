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Eğitimde yeni çalışma takvimi modelinin tanıtımı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bugün açıklayacağı duyurulan, "yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelinin" 15 Mayıs'ta düzenlenecek toplantıda açıklanacağı belirtildi.
 09 Mayıs 2019 15:07
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Eğitimde yeni çalışma takvimi modelinin tanıtımı ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda açıklayacak.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süredir okulların çalışma takvimi üzerine yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modelini 15 Mayıs'ta düzenleyeceği toplantıda kamuoyu ile paylaşacak.

Anadolu Ajansı
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