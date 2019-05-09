Alkol aldığı arkadaşını öldüren zabıta memuruna müebbet

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde birlikte alkol aldığı sırada çıkan tartışma sonrası bir otobüs firmasında yönetici olarak çalışan arkadaşı Deniz Şenoğlu'nu 12 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Zabıta Memuru Ahmet T.'nin Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamasına devam edildi.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ahmet T. iyi niyetli olduğu için eline kelepçe dahi takılmadığını ileri sürerek, "Evden hastaneye götürüldüm, buradan cezaevine gidene kadar iyi niyetimden ötürü elime kelepçe dahi takılmadı. Ben, hiçbir delili karartmayacak şekilde samimi bir şekilde olayı anlattım" dedi.

Arkadaşını evinde misafir etmenin cezasını çektiğini ileri süren Ahmet T, "İçkiyi kendisi getirdi. 9 aydır tutukluyum. 27 yıllık devlet memuruyum. Misafirimi ağırlamaktan dolayı sopa yiyorum. Üzgünüm, pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı. Benim hatam tanrı misafiri kabul edip bunları evimde misafir etmem oldu" diye konuştu.

Bu olayın evinde kendisine yapılan saldırıdan dolayı kaynaklandığını anlatan Ahmet T, "Üzgünüm, pişmanım. Evimde saldırıya uğradım. Bu yüzden bu olay yaşandı. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.

Maktul Deniz Şenoğlu'nun eşi Gülşen Şenoğlu ise, şikayetçi olduğunu ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tahrik ve takdir indirimi uygulamadığı sanık Ahmet T'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Olay, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesinde yaşandı. İddialara göre bir otobüs firmasında yönetici olarak çalışan Deniz Şenoğlu ile Zabıta Memuru olarak görev yapan Ahmet T, birlikte alkol aldıkları sırada kavga etti. Kavgada Ahmet T, 12 bıçak darbesiyle Deniz Şenoğlu'nun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.