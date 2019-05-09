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Suruç'taki canlı bomba saldırısı sanığı hakim karşısında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 34 kişinin ölümü, 70 kişinin yaralanmasına neden olan canlı bomba saldırısıyla ilgili davaya devam edildi
 09 Mayıs 2019 15:18
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Suruç'taki canlı bomba saldırısı sanığı hakim karşısında

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, 20 Temmuz 2015'te 34 kişinin hayatını kaybetmesi, 70 kişinin yaralanmasına yol açan canlı bomba saldırısıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 9. duruşması, güvenlik gerekçesiyle Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumu Hilvan Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmaya, saldırıda yaşamını yitirenlerin yakınları, yaralananlar, davaya müdahil olan avukatlar, HDP Şanlıurfa milletvekilleri Ayşe Sürücü ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, daha önce savunma yaptığını belirterek, savunmasını tekrarladığını ifade etti.

Mağdurlar ve yakınları ise yaklaşık 3 saat süren duruşma boyunca yaşadıkları sıkıntıları anlatarak, davanın daha hızlı ilerlemesini istedi.

Avukatlar da önceki duruşmada tanık olarak dinlenen Abdullah Ömer Arslan'ın çelişkili ifade verdiğini, canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz ile ilişkisinin bulunduğu ileri sürerek Arslan'ın telefonunun HTS kayıtlarının incelenmesini ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, açıkladığı ara kararda, Arslan'ın telefonunun HTS kayıtlarının inceleme talebini kabul ederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, biri başka suçtan tutuklu 3 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.
Anadolu Ajansı
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