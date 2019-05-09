Banka çalışanlarının da aralarında olduğu 13 kişiye suç örgütü operasyonu

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında banka personelinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak", "Örgüt faaliyetleri kapsamında banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlamak amacıyla dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik", "Bankacılık kanuna muhalefet" suçlarından bazı şüpheliler hakkında çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında banka personelleri, banka özel güvenlik görevlisi, emekli polis memuru ile emlakçıların bulunduğu A.E, K.Ç, M.B, M.O, Ş.A, T.G, Ü.K, K.P, R.Y, Z.G, B.Ö, H.Ö. ve S.K. gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.