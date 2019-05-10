Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 31 Mart seçimleri sonrasında ilk iş olarak, memurların aldığı sosyal denge tazminatına son verdi.

Belediyede çalışan memurlar, Gürkan'ın sert politikalarından dolayı tedirgin bir şekilde bekliyor.

Selahattin Gürkan, belediyeyi başka bir Ak Partili başkan olan Hacı Uğur Polat'tan devir almasına rağmen, tüm üst düzey bürokratların istifasını almış, belediye ve bağlı kuruluşlarının, yılın başında yaptığı tüm araç kiralama işlemlerini yılın bitimine daha 8 ay kalmasına ve bu nedenle cezai müeyyide riskine rağmen iptal etmişti.