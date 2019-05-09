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MSB, 165 memur alımında başvuru sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 165 memur alımında, başvuru sonuçlarını açıkladı
 09 Mayıs 2019 15:36
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MSB, 165 memur alımında başvuru sonuçlarını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, 165 memur alımında, uzun süredir beklenen başvuru sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, başvurusu kabul edilen adaylardan, uygulama sınavına girecek unvanlar için kontenjanın 20 katı, diğer unvanlar için 6 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sınavlara çağrılmış olup, adaylar 15-21 Mayıs 2019 tarihlerinde başvuru yapacaktır

Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız...

Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

Taban puanlarını görmek için tıklayınız...
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