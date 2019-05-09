MSB, 165 memur alımında başvuru sonuçlarını açıkladı
|09 Mayıs 2019 15:36
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Milli Savunma Bakanlığı, 165 memur alımında, uzun süredir beklenen başvuru sonuçlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, başvurusu kabul edilen adaylardan, uygulama sınavına girecek unvanlar için kontenjanın 20 katı, diğer unvanlar için 6 katı kadar aday ilgili KPSS puanına göre sınavlara çağrılmış olup, adaylar 15-21 Mayıs 2019 tarihlerinde başvuru yapacaktır
Duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız...
Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...
Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...
Taban puanlarını görmek için tıklayınız...
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