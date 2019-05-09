Kastamonu Belediyesi'nden su ücretlerinde indirim
|09 Mayıs 2019 15:39
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Kastamonu Belediyesi Mayıs Ayı Belediye Meclis Toplantısı hizmet binasında gerçekleştirildi. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başkanlığında yapılan Belediye Meclisi toplantısında 2018 yılı kesin hesap gelir giderleri, imar konuları, su ücretlerinde indirim, Ağlı Belediyesi'ne itfaiye aracı tahsisi ve belediye logosunda değişiklik konuları yer aldı.
Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu tarafından su ücretlerinde indirim yapılması yönündeki teklif Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Nuray Çolak, devralınan borcun fazlalığından dolayı su ücretlerine yapılması planlanan yüzde 30 indirimin ilk etap için yüzde 15 olarak uygulanması gerektiğini söyledi. Çolak, Belediyenin geçmiş dönemden kalan borcu azaldığında geri kalan yüzde 15'lik indiriminde ek olarak yapılacağını kaydetti.
Belediye Meclisi, su ücretlerine öngörülen yüzde 15'lik indirimi oy birliğiyle kabul etti. Su ücretlerine yapılan indirim, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edildi.
Ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Kastamonu Belediyesine bağlı otopark saat ücretinin 2,5 lira olması kabul edildi.
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