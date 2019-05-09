Engelli kamu görevlileri yarın izinli olacak
|09 Mayıs 2019 15:46
|Yazdır
Mülga Başbakanlığın 2002/58 sayılı Genelgesi gereğince, yarın başlayacak Engelliler Haftası nedeniyle, yarın için tüm engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacak
İŞTE MÜLGA BAŞBAKANLIĞIN İLGİLİ GENELGESİ
T.C.
B A Ş B A K A N L I K
Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-20515 03 ARALIK 2002
GENELGE- 2002/58
"3- Ulusal düzeyde kabul edilen 10-16 Mayıs Sakatlar Haftasının ilk günü ile 3 Aralık Dünya Özürlüler Gününde, özürlülere yönelik faaliyet gösteren Konfederasyon, bağlı federasyonlar ve derneklerin kamu görevlisi olan yönetim kurulu üyeleri ile kamuda görev yapan tüm özürlüler idari izinli sayılacaktır.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle valiliklerce okulların tatil edilmesi halinde aynı bölgedeki kamu görevlisi özürlüler, ayrıca bir talimat ve talebe gerek kalmadan, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaktır."
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de
09 Mayıs 2019 12:33
|Danıştay Başkanı Güngör'den Anıtkabir'e ziyaret
09 Mayıs 2019 12:13
|Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar
08 Mayıs 2019 23:53
|Niğde İl Müftülüğüne atama
08 Mayıs 2019 21:59
|Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor
08 Mayıs 2019 21:55
|BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu
08 Mayıs 2019 21:47
|İzinsiz çalışan kaçaklara 21 bin 294 TL para cezası
08 Mayıs 2019 21:15
|Müftü ve müftü yardımcılığı sınav giriş yerleri açıklandı
08 Mayıs 2019 18:07
|OGM'den seyyar görev tazminatına yönelik açıklama
08 Mayıs 2019 16:51
|Diyanet'ten hafızlık tespit sınav duyurusu
08 Mayıs 2019 16:05