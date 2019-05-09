Zonguldak'ta FETÖ sanığına etkin pişmanlık indirimi

Zonguldak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İlker T. ile avukatı katıldı.

İlker T. son savunmasında, içinde bulunduğu hayat şartlarından dolayı pişman olduğunu belirterek, "Pişman olduğum için her şeyi birebir anlattım. Bundan sonra da çağrıldığımda da her zaman örgütle ilgili yardımcı olmaya razıyım. Pişmanım ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanığın avukatı da müvekkilinin her şeyi dava sürecinden bu yana anlattığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının lehe değişmesi ihtimali ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını göz önüne alarak, sanığı 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.