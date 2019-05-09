Eski BBP İzmir İl Başkanı FETÖ'den hakim karşısında

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider'in yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Gider ve avukatı hazır bulundu.

Tanık A.G, Gider'in FETÖ ile bağlantısının olmadığını savunarak, siyasi kimliği nedeniyle böyle bir bağlantının olmasının söz konusu olamayacağını ileri sürdü.

A.G, mahkeme başkanının, "Sanık ile yurt dışına seyahat ettiniz mi?" sorusuna "2008'de Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Nahçıvan'a geziye sanık ile beraber gittik. Bu organizasyon kesinlikle bir FETÖ organizasyonu değildi. Arkadaş grubuyla yaptığımız bu gezide masrafları da kendimiz karşıladık." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme başkanının, "Gürcistan'da FETÖ'nün okulunda konakladınız mı?" sorusunu yönelttiği Gider ise "Gürcistan'da FETÖ'nün okulunda kalmadık. Yoldan geçerken Türk bayrağını gördüğümüz için okulu ziyaret ettik. Kısa bir süre sonra da oradan ayrıldık." dedi.

Önceki savunmalarını tekrar eden Gider, ramazan ayında yapmak istediği umre ziyareti için adli kontrol şartının bir süreliğine kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Gider'in adli kontrol şartıyla ilgili talebin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir merkezli 9 ilde, FETÖ'nün finans yapılanmasına yönelik 20 Nisan 2018'de düzenlenen operasyonda eski BBP İzmir İl Başkanı İsmail Gider de gözaltına alınmıştı.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gider hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.