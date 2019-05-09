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Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 Mayıs itibarıyla 2 trilyon 554 milyar 431 milyon liraya geriledi
 09 Mayıs 2019 15:58
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 9 milyar 140 milyon lira azalarak 2 trilyon 554 milyar 431 milyon liraya geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 3 Mayıs ile biten haftada 9 milyar 140 milyon lira azalış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 563 milyar 571 milyon liradan 2 trilyon 554 milyar 431 milyon liraya indi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) geçen hafta 16 milyar 991 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,74 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 274 milyar 935 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 3 Mayıs ile biten haftada 93 milyon lira artarak 404 milyar 229 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 184 milyar 51 milyon lirası konut, 6 milyar 212 milyon lirası taşıt ve 213 milyar 965 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 243 milyon lira azalarak 393 milyar 811 milyon liraya düştü.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,52 artarak 104 milyar 468 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 43 milyar 497 milyon lirası taksitli, 61 milyar 151 milyon lira taksitsiz oldu.

- Yasal öz kaynaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 0,73 artarak 108 milyar 653 milyon liraya çıktı.

Söz konusu takipteki alacakların 74 milyar 534 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 240 milyon lira artarak 530 milyar 940 milyon liraya çıktı.

Anadolu Ajansı
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