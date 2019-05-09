30 kadın hekimden müzik albümü

Sanat yönetmenliğini Göksel Baktagir ve Selçuk Murat Kızılateş'in üstlendiği "Hekimler Söylüyor" albümü, çeşitli sağlık kuruluşlarında görev yapan 30 kadın hekimi bir araya getirdi.

Proje Koordinatörlüğünü Klinik Biyokimya Uzmanı Özlem Kaya'nın yürüttüğü albümde, sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen 30 kadın hekim, milli kültürümüze sahip çıkmak ve sevdiklerine kalıcı bir anı bırakmak amacıyla Türk müziğindeki 35 eseri solo olarak seslendirdi.

Albüm satış gelirinin tamamen eğitim ve sağlıkla ilgili vakıflara bağışlanacağı projede, Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu da hekimlerle birlikte albümde bir türkü seslendirdi.

Stüdyo kayıtları sırasında ses sanatçısı Nazire Savran ve Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuarı Anasanat Dalı Başkanı Doç Dr. Özlem Doğuş Varlı, tümü amatör olan hekim solistlere vokal koçluğu yaptı.

Albüme profesyonel müzisyenler enstrümanlarıyla eşlik ederken kayıt ve mix-mastering işlemleri ise konusunda uzman isimler olan İhsan Apça, Özgür Özkan Mete, Ersen Varlı, Gürkan Sezgin, Mustafa Karaduman ve İlhan Harmancı tarafından gerçekleştirildi.

"Hekimler Söylüyor" albümü Ege Şafak-Orpheus Yapım tarafından 12 Mayıs'tan itibaren dinleyicileriyle buluşturulacak.