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Erdoğan: Vize serbestisinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz'' dedi
 09 Mayıs 2019 16:10
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Erdoğan: Vize serbestisinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Tam 60 yıldır AB'ye tam üye olmanın mücadelesini veriyoruz. Maruz kaldığımız onca çifte standarta rağmen asla vazgeçmedik yolumuzdan dönmedik. Ne süreçte karşılaştığımız haksızlıklar ne de yıldırma taktikleri tam üye kararlılığımızı etkilemedi. AB kurumlarını kendi hırsları için istismar edenlere boyun eğmeyeceğiz. AB'nin Türkiye'ye olan ihtiyacı Türkiye'nin AB'ye olan ihtiyacından daha fazladır. Türkiye'yi Avrupa ailesinin dışına atmaya çalışanlara inat yolumuza ısrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin, 'kurucu değerlerini temsil iddiası' havada kalmaya mahkumdur.

''AB'NİN VİZE SERBESTİSİNDE NE KADAR SAMİMİ OLDUĞUNU GÖRECEĞİZ''

Ekonomimizi güçlendirmek için yapısal reformlara daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Adalet Akademisi'ni yeni yapısıyla tekrar hizmete aldık. Vatandaşlarımıza vize serbestisinin sağlanması Gümrük Birliği'nin güncellenmesi geliyor. Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamlamış durumdayız. Kalan 6 kriterle ilgili atabileceğimiz adımları en kısa zamanda atarak AB'nin vize serbestisinde ne kadar samimi olduğunu da göreceğiz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye'nin değil birliğin de yararınadır. Yapılan etki analizi çalışmaları bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. AB üyeliği her iki tarafın da kazançlı çıktığı denklemde anlamlıdır. Kimse Türkiye'yi zararlı çıkacağı bir denklemi kabul etmeye zorlayamaz. Bizim için hiçbir şey Türkiye'den daha önemli değildir. Vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi bizim için temel önceliktir. Bu doğrultuda atılması gereken adımların gerekirse adına Kopenhag değil Ankara kriterleri deyip yola devam ederiz. Türkiye'nin Helsinki'de resmen aday edilişinin 20'nci yılında 'Helsinki Ruhunu' tekrar canlandıracak çalışmalara ağırlık vermeliyiz."
Memurlar.Net
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