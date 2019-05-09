Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reform Eylem Grubu Toplantısında yaptığı açıklamada, 126 bin ihraç dosyasında 70 bin 500 dosyanın görüşüldüğünü açıkladı
|09 Mayıs 2019 16:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan ihraç edilen kamu personeliyle ilgili dosyalara bakılması için OHAL Komisyonu kurulduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Mayıs itibariyle 126 bin ihraç dosyasından 70 bin 500'ünün karara bağladığını, geride 55 bin başvuru kaldığını açıkladı
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