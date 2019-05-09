Merkez Bankası'ndan dövizde yeni hamle
TCMB: TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 40'tan yüzde 30'a indirilmesine karar verildi
|09 Mayıs 2019 16:17
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