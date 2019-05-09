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Silifke Belediye başkanı tutuklandı
Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit A'nın kız kardeşi, evinde tabancayla başından vuruldu. Ağır yaralanan kadın tedavi altına alınırken olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı
|09 Mayıs 2019 16:46
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Mersin'de, Silifke Belediye Başkanı Mücahit A'nın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı, olayla ilgili adliyeye sevk edilen belediye başkanı tutuklandı.
A'nın kız kardeşi Meryem A, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.
Ağır yaralanan A. ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit A., Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit A., savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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