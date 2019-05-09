Şebnem Schaefer'ın eski nişanlısına ceza
|09 Mayıs 2019 16:36
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Eski nişanlısı Şebnem Schaefer'a karşı "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan iş insanı Murat Kadıoğlu 2 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Jennifer Simone Macide Şebnem Schaefer ile avukatı Nazmi Kobal ve tutuksuz sanık Murat Kadıoğlu'nun avukatı Rıdvan Baysal katıldı.
Duruşmada söz alan müşteki Schaefer, sanığın kendisini telefonla sürekli rahatsız ettiğini, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi.
Sanığın telefon numarasını engellediğini ancak her defasında farklı bir numaradan aradığını belirten Schaefer, "En son yine tanımadığım bir numaradan arandım. Telefona sanık çıktı. Önce dava ile ilgili olduğunu konuşacağını söyledi. Ben de korktuğum için güzellikle davranayım dedim ancak sanık yine hakaret ve tehdit içerikli sözlerle başladı. Anneme ait telefona da hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Şikayetçiyim. " ifadelerini kullandı.
Müştekinin avukatı da sanığın cezalandırılmasını istedi.
Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kadıoğlu'nu "hakaret" suçundan bin 500 lira , "tehdit" suçundan ise 500 lira olmak üzere toplamda 2 bin lira adli para cezasına çarptırdı.
Sanığın cezası 5 yıl ertelendi.
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