HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
HDP'li vekil İmam Taşçıer, Kürtlerin oyunun çantada keklik olmadığını, Ak Parti'nin demokratik reformları yapması durumunda, İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir açıklaması yaptı.
|09 Mayıs 2019 16:38
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HDP'li vekil İmam Taşçıer, Kürtlerin oyunun çantada keklik olmadığını, Ak Parti'nin demokratik reformları yapması durumunda, İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir açıklaması yaptı.
HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer Rudaw'a konuştu.
Taşçıer, kürtlerin oyunun çantada keklik olmadığını söyledi.
Demokratik reformanların yapılması durumunda, İstanbul seçimlerinde, Kürtler Ak Parti'ye destek verebilir dedi.
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