Zırhlı Birlikler darbe girişimi davası yarında devam edecek

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada sanıklar, esasa ilişkin savunma yaptı.

19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmasını yapan eski kursiyer teğmen Ömer Faruk Göçük, isnat edilen suçları reddederek darbeden haberdar olmadığını ve sadece kendisine verilen emri yerine getirmek için birliğe gittiğini savundu.

Eski binbaşı Özkan Gürkol'un emriyle tanka bindiğini belirten Göçük, iki tankın önce dışarıya çıktığını ve halk tarafından saldırıya uğradıktan sonra birliğe geri geldiğini duyduğunu öne sürdü.

Eski yarbay Fatih Çubukçu tarafından nizamiyeye götürdüğünü aktaran Göçük, aniden üzerlerine ateş açıldığını, o esnada Fatih Çubukçu'nun kendilerine "havaya, havaya ateş edin" dediğini ifade etti. Sadece refleksle havaya bir el ateş ettiğini öne süren Göçük, "Ben o gece iddia edildiği gibi 13 defa ateş etmedim." dedi.

Sabaha kadar bir spor salonunda bekletildiklerini ve hiç dışarı çıkmadığını ileri süren Göçük, sabah gelen polis memurlarının kendisine tehditler savurduğunu, daha yargılanmadan suçlu ilan edildiğini ve sistematik işkence ve hakaretlere maruz kaldığını iddia etti.

Hiçbir kanunsuz iş yapmadığını ve iddia edildiği gibi FETÖ/PDY yapılanmasına üye olmadığını ileri süren Göçük, "Benim bu suçları işlemiş olmam için daha önce örgütle bağımın olması gerekirdi." şeklinde konuştu.

Göçük, kendisini suçlayacak hiçbir somut delilin olmadığını ve suçsuz olduğunu öne sürerek mahkeme heyetinden tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmenlerden Ramazan Demirkol ise WhatsApp'a "herkes kendi şahsi silahını alıp birliğe gelsin" şeklinde bir mesajın gelmesinden dolayı askeri birliğine gittiğini belirtti.

Demirkol, eski binbaşı Özkan Gürkol'un emriyle cephane bölgesine gönderildiğini, ancak hiçbir tankı hazırlamadığını ve mühimmat yüklemesi yapmadığını iddia etti.

Cephane önünde eşiyle telefonla konuştuğu sırada silah seslerini duyduğunu ve askerlerin toplandığı yöne doğru yürüdüğünü ileri süren Demirkol, o esnada kursiyer teğmenlerin darbe kalkışmasından bahsettiğini ancak kimin darbe karşıtı, kimin darbeci olduğunu bilmediğini savundu. Demirkol, darbeyi öğrendiği andan itibaren görev yerini terk ettiğini öne sürdü.

Tanık ve sanık beyanlarında aleyhinde hiçbir somut suçlamanın olmadığını iddia eden Demirkol, FETÖ üyesi olmadığını ve suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Eski kursiyer teğmen Resul Çoban da 15 Temmuz gecesi bölüğe gittiği sırada "tatbikat var" ve "terör saldırısı var" şeklinde konuşmalar duyduğunu beyan etti.

Birliğe geldiği sırada acilen cephanelik bölgesine gönderildiklerini ve Özkan Gürkol'un emriyle aniden araçlara bindirildiklerini öne süren Çoban, üzerinde sadece kamuflaj olduğunu, önü sürüldüğü gibi G3 silahı, hücum yeleği ve kompozit başlığın olmadığını iddia etti.

Mütalaada iddia edildiği gibi kimseye silah doğrultmadığını ve cephaneliği ele geçirmeye çalışmadığını ileri süren Çoban, darbe kalkışması esnasında kimseye emir vermediğini ve kimseden emir almadığını savundu.

15 Temmuz gecesinde ilk defa eski üsteğmen Öztürk Gür'ün darbe girişiminden bahsettiğini öne süren Çoban, Gür'ün "birliğimiz darbecilere karşı savunma yapıyor" şeklinde konuştuğunu belirtti.

Müfreze nizamiyesinde televizyon izlerken silah seslerini duyduğunu anlatan Çoban, cephanelik nizamiyesine doğru gittiklerini belirterek Özkan Gürkol'un orada bulunan bazı askerlere tanklara binmelerini emrettiğini ancak bazı askerlerin karşı çıktığını, o esnada kimin darbeci kimin darbe karşıtı olduğunu bilmediğini iddia etti.

Çoban, darbeyi öğrendiği andan itibaren hiçbir şey yapmadığını, sadece beklediğini ileri sürdü.

FETÖ ile hiçbir ilgisi olmadığını iddia eden Çoban, herhangi bir suç işlemediğini öne sürerek beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.