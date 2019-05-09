Bal arayan ayılar evlere zarar verdi
|09 Mayıs 2019 17:20
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Erzincan'ın Ağılözü köyünde aç kaldıkları için yiyecek ve bal arayan ayılar, 8 eve girerek zarar verdi.
İl merkezine bağlı Ağılözü köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yiyecek bulmakta güçlük çeken ayılar, bal ve yiyecek bulmak için kışın kimsenin yaşamadığı köydeki 8 eve girdi.
Evlerde yiyecek arayan ayılar, çoğunluğu arıcılara ait evlerdeki eşyalara da zarar verip uzaklaştı.
Köy Muhtarı Savaş Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce ayıların evlere hiç saldırmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Birkaç gün önce köye geldiğimizde bazı evlerde zarar meydana geldiğini gördük. Ayıların özellikle arıcılık işi ile uğraşan bazı vatandaşlarımızın evlerine girdiğini ve eşyasına zarar verdiğini gördük. Jandarma ekipleri gerekli incelemelerde bulunuyor. Şu an tespit ettiğimiz kadarıyla 8 evimizde zarar oluşmuş. Devletimizin gerekli tedbirleri alarak bizlere yardımcı olmasını bekliyoruz."
Köyde 167 ev olduğunu belirten Can, bunlardan bir kısmının ahşap bazılarının ise daha modern yapılar olduğunu sözlerine ekledi.
Köy sakinlerinden Rıza Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki vatandaşların çoğunlukla arıcılıkla uğraşması yüzünden kışın köyde kimsenin kalmadığını söyledi.
Can, kendi imkanlarıyla yaptıkları betonarme binanın demir kapısını zorlayarak içeriye girmeye çalışan ayının daha sonra pencerenin camını kırarak evine girdiğini ve sağlam eşya bırakmadığını dile getirdi.
Yetkililerden bu saldırıları en aza indirecek önlemler almalarını isteyen Can, "Evde ne kapı kaldı ne pencere. Evlerimizden içeri girmeye korkuyoruz. Ayılar hayvanlarımıza da zarar verir diye korkuyoruz, devletin bir an önce buna çare bulmasını istiyoruz. Ayılar benim evim gibi komşularımın evlerine de zarar verdi. Devletimiz bize yardım etsin." dedi.
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