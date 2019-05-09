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Yargıtay'dan, iş akdinin feshine yönelik içtihatı birleştirme kararı

Yargıtay, işçinin uzun süren sağlık sorunları nedeniyle işveren tarafından iş sözleşmesinin derhal feshedilmesine yönelik olarak İçtihat Birleştirme Kararı yayımladı.
 09 Mayıs 2019 17:23
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Yargıtay'dan, iş akdinin feshine yönelik içtihatı birleştirme kararı

Yargıtay, çalışanların sağlık sorunu nedeniyle işe devamsızlıklarına ilişkin olarak önemli karar aldı. Resmi Gazete'de yer alan İçtihat Birleştirme kararına göre, işçinin sağlık nedenleriyle bekleme süresini aşan işe devamsızlığının bildirim süresine eklenecek 6 haftayı aşması nedeniyle işveren, iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilecek.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 252inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda." açıklamasına uyan sağlık raporları nedeniyle işveren tarafından yapılan derhal fesih nedeniyle işçiden savunma alınması da gerekmeyecek

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/10/2018 Tarihli ve E: 2017/9, K: 2018/10 Sayılı Kararı
Memurlar.Net
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