Dolar günü 6,24 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|09 Mayıs 2019 17:23
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,1850
|6,1860
|6,2390
|6,2400
|Avro
|6,9320
|6,9330
|7,0270
|7,0280
|Sterlin
|8,0150
|8,0550
|8,0890
|8,1290
|İsviçre Frangı
|6,0480
|6,0780
|6,1380
|6,1690
|ANKARA
|ABD Doları
|6,1450
|6,2050
|6,2050
|6,2750
|Avro
|6,8750
|6,9450
|6,9650
|7,0450
|Sterlin
|7,9330
|8,1110
|7,9980
|8,1860
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