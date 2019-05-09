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Dolar günü 6,24 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 09 Mayıs 2019 17:23
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Dolar günü 6,24 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,1850 6,1860 6,2390 6,2400
Avro 6,9320 6,9330 7,0270 7,0280
Sterlin 8,0150 8,0550 8,0890 8,1290
İsviçre Frangı 6,0480 6,0780 6,1380 6,1690
ANKARA
ABD Doları 6,1450 6,2050 6,2050 6,2750
Avro 6,8750 6,9450 6,9650 7,0450
Sterlin 7,9330 8,1110 7,9980 8,1860
Anadolu Ajansı
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