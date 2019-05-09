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SP'li Ali Aktaş, İmamoğlu'na bağışta bulundu

SP'nin seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına 100 TL bağış yaptı.
 09 Mayıs 2019 17:28
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SP'li Ali Aktaş, İmamoğlu'na bağışta bulundu

Ali Aktaş, 100 TL'lik bağışta bulunduğunu gösteren görseli Twitter'da paylaştı.

İşte Ali Aktaş'ın o paylaşımı:

İmamoğlu'nun Seçim Kampanyası için bağışta bulundum. Bizim genel merkez binamız için bağışta bulunan CHP'lilere de teşekkürler. Her görüşten insanı birleştiren şeyler yaşıyoruz son günlere. Hak ve adalet gelsin; demokrasi zayi olmasın diye çabamız. Yıkılma sakın Ekrem İmamoğlu.
Memurlar.Net
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