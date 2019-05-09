Kırklareli'nde 4 kişiye FETÖ'den hapis cezası

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de aralarında yer aldığı 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında 4 sanık çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan tutuksuz sanık polis memurları H.A.Ö, M.D, H.Y ve M.Ü.Y ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin mahkemeye gelen belgeleri okuması ile başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında, sanık H.A.Ö, M.D, H.Y ve M.Ü.Y'nin cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçundan beraatlerini, haberleşmenin gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

H.A.Ö. gelen belgelere ve mütalaaya karşı yaptığı savunmasında, suç işlemediğini ileri sürdü.

Diğer sanıklar M.D, H.Y ve M.Ü.Y'de önceki savunmalarını tekrar ederek beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmasının ardından bir süre ara verilen duruşmada, Mahkeme Başkanı Yeltepe, kararı açıkladı.

Yeltepe, sanık H.A.Ö'nün 7 mağdura yönelik haberleşmenin gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 19 yıl 4 ay 14 gün, M.D'nin 7 mağdura yönelik haberleşmenin gizliliğini ihlal, haksız arama ve FETÖ / PDY silahlı terör örgütüne yardım etme suçlarından 9 yıl 6 ay 7 gün, H.Y'nin 3 mağdura yönelik kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması ile konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 2 yıl 11 ay, sanık M.Ü.Y'nin ise haksız arama ile 2 mağdura yönelik kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması suçlarından 7 ay 15 gün hapis cezasına karar verildiğini bildirdi.

Tüm sanıklar yönünden cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme suçundan beraatlerine hükmedildiğini aktaran Yeltepe, sanıkların cezalarının ertelenmesine karar verildiğini belirtti.

Yeltepe, öte yandan sanık M.Ü.Y, hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince mahkumiyet hükmü verildiğinden mükerrer yargılama olmaması gerekçesiyle reddedildiğini kaydetti.