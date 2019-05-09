Çeyrek altın günü 420,00 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 liradan işlem gördü
|09 Mayıs 2019 17:33
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,94 artışla 258,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.721,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,94 yükselişle 258,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|255,60
|255,80
|258,00
|258,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.684,00
|1.705,00
|1.700,00
|1.721,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|233,00
|237,00
|235,30
|239,30
|Lira(Tam) Ziynet
|1.646,00
|1.666,00
|1.662,00
|1.682,00
|Yarım Ziynet
|823,00
|833,00
|831,00
|841,00
|Çeyrek Ziynet
|412,00
|417,00
|415,00
|420,00
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Dolar günü 6,24 TL'den tamamladı
09 Mayıs 2019 17:23
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Mayıs 2019 13:13
|Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
09 Mayıs 2019 13:12
|Gram altın 255 lira seviyelerinde
09 Mayıs 2019 10:00
|Borsa günü düşüşle tamamladı
08 Mayıs 2019 18:20
|Çeyrek altın günü 417,00 TL'den tamamladı
08 Mayıs 2019 17:18
|Gün sonu döviz fiyatları
08 Mayıs 2019 17:10
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
08 Mayıs 2019 13:08
|Gram altın 255 lira seviyelerinde
08 Mayıs 2019 10:34
|Borsa günü düşüşle tamamladı
07 Mayıs 2019 18:24