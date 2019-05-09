'2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması' davasında tutukluluğa devam
|09 Mayıs 2019 17:44
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Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında 11 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık L.Ö, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.
Savunma yapan sanık L.Ö, hiçbir zaman "Enes" kod ismini kullanmadığını ileri sürdü. L.Ö, parasal durumu dolayısıyla FETÖ'ye müzahir dershanelerde mecburiyetten çalıştığını savunarak, şöyle konuştu:
"Ben dershanelerde kısmi zamanlı olarak öğretmenlik yaptım. Dershanenin müdür yardımcısının ayarladığı programa göre de evlerde, dershanede, yurtlarda ve daha birçok yerde ders veriyordum. Ben sadece öğrencilerime ders anlattım."
L.Ö, gizli tanık ve tanıkların beyanlarının doğruyu yansıtmadığını öne sürerek, "Beyanlarda çelişki var. Şahıslar 2009 yılındaki Düzce'yi anlatıyor, ben o zamanlar Kocaeli'ndeydim. Bir tanık benim lacivert aracım olduğunu söylüyor, hiç lacivert arabam olmadı. Dolayısıyla beyanlarda çelişki var, kabul etmiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın kullandığına dair mahkemeye ulaşan ByLock tespit tutanağını okudu.
Tutanağı kabul etmeyen L.Ö, "Bu söylenen telefon numarası bana ait değil. Ben kullandığım telefon numaralarımı size söyledim, bu numara benim değildir. ByLock'u ve içeriklerini kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.
Diğer tutuksuz sanıkların ve avukatların savunmalarını alan heyet, savcılık makamından mütalaasını istedi.
Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık L.Ö'nün dosyasının tefrikine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini, diğer sanıklar hakkında dosyadaki eksik hususların giderilmesini talep etti.
Sanık L.Ö'nün dosyasının ayrılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.
-İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 11 sanığın 2009'da yapılan askeri lise sınav sorularını çaldıkları ve örgüt üyelerine dağıttıkları yer alıyor.
Sanıklar hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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