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Pasaport sorunu giderilen Müjdat Gezen, Almanya'ya gitti

Pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle sabah saatlerinde yurt dışına çıkamayan oyuncu Müjdat Gezen, sorunun giderilmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya uçtu
 09 Mayıs 2019 17:46
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Pasaport sorunu giderilen Müjdat Gezen, Almanya'ya gitti

Pasaportunun iptal edilmesi nedeniyle sabah saatlerinde yurt dışına çıkamayan oyuncu Müjdat Gezen, sorunun giderilmesinin ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya uçtu.

Sabah saatlerinde pasaportundaki sorun nedeniyle Almanya'ya gidemeyen Müjdat Gezen sorunun giderilmesinin ardından öğleden sonra pasaportunu alarak Sabiha Gökçen Dış Hatlar katına geldi. Sevenleri Gezen ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gezen, Sabiha Gökçen Havalimanı muhabirlerine şunları anlattı:

''Sabah 00.06'da kalktık ekibimle havalimanına geldik. Fakat benim pasaportumda bir engel çıktı. Pasaportuma el konuldu. Ekibimi yolladım ben geri döndüm. Daha sonra Ankara Genel Müdürlüğü tarafından halledildi. Ondan sonra kalktık geldik. Şimdi oyuna yetişmeye çalışacağız. Almanya'da üç şehirde Duisburg, Köln ve Frankfurt'ta oynayacağız. Bu akşam oyunum. Yetişemezsem yarına alacaklar. Matine çünkü. 3 bin kişi var. O kadar bilet yakılamaz. Gidip oynayacağız. Yanlışlıkları düzelttik.''

Gezen, açıklamanın ardından Almanyaya gitmek için pasaport kontrolünden sorunsuz geçti. Gezen daha sonra Pegasus Hava Yolları'nın 17.35'de hareket eden Köln uçağı ile Almanya'ya gitti.
Anadolu Ajansı
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