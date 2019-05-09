Tunceli'de 5 terörist etkisiz hale getirildi

BİNGÖL KATLİAMINDAN KURTULAN ASKER DEHŞET ANLARINI ANLATTI Bingöl'de 33 askerin şehit edildiği katliamdan sağ kurtulan Erkan Omay, 26 yıl önce yaşadığı dehşet dolu anları anlattı. 33 silah arkadaşı için mevlit okutacak olan Omay, 50 çocuğu da giydirecek. Bingöl-Elazığ karayolu üzerindeki Bilaloğlu mevkisinde 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK’lı teröristler, silahsız askerlerin bulunduğu minibüslerin yolunu kesti. Tüm şahsi eşyalarına el koyulan askerler, günlerce PKK’lı teröristlerin işkencesine maruz kaldı. Daha sonra PKK’lı teröristler tarafından 33 asker kurşuna dizilerek şehit edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı kalkan olarak kullanılan 13 asker ise teröristlerin elinden kurtularak Mehmetçik’e sığındı. "Bizleri ayırarak ilk iki grubu kurşuna dizdiler" Adana’da yaşayan, PKK’lı teröristlerin esaretinden sağ olarak kurtulan askerlerden Erkan Omay, yaşadığı dehşet dolu anları anlattı.