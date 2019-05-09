Gen-pa İcra Kurulu Başkanına FETÖ'den hapis

GEN-PA İcra Kurulu Başkanı Muhammed Fatih Erdem'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Muhammed Fatih Erdem ile avukatları hazır bulundu. Sanık Fatih Erdem esas hakkındaki son savunmasında da, "İyi okullardan mezun olmuş, vatanına milletine iyi hizmetlerde bulunmaya çalışmış bir insanım. Birçok önemli projelere imza attım. Örgütle iltisaklı hiçbir yurtta kalmadım, şahsi Bank Asya hesabım olmadı. Bank Asya'ya ilgili herhangi bir talimat gelmedi. 6 aydır tutukluyum. Herhangi bir delil karartma durumum yoktur. Asla vatanın bölünmezliğine karşı bir düşüncem olmadı. Böyle bir işin içine düşmüş olmaktan son derece üzgün ve mağdurun. Beraatimi talep ediyorum. Ben ve ailem asla bu menfur, pislik ve bölücü örgütün faaliyetleri içinde yer almadık. Bilerek ve isteyerek bu örgütün içinde yer almadık. Bu işin bu hale gelmesinden dolayı çok üzgün ve pişmanım. karar ne olursa olsun bu pişmanlığımın bilinmesini istiyorum" dedi.

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Fatih Erdem'i FETÖ/PDY üyeliğinden 5 yıl 10 ay hapse çarptırdı. Mahkeme Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.