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'ABD, bu konuda kendine güveniyorsa çalışma grubuna evet demeli'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin bazı iddiaları oldu, S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine verebileceği zararlar konusunda. Bizde bu iddialara katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik ve ortak bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. ABD, bu konuda kendine güveniyorsa bu iddiaların da eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor" dedi
 09 Mayıs 2019 18:13
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'ABD, bu konuda kendine güveniyorsa çalışma grubuna evet demeli'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'Reform Eylem Grubu' toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Çavuşoğlu, bir gazetecinin, "Kriterler tamamlandıktan sonra vize serbestisini sağlayacağına inanıyor musunuz?" sorusuna şu cevabı verdi:

"AB sadece Türkiye'ye yönelik değil diğer ülkelere yönelik aldığı kararlar hatta bazı anlaşmalara zamanında uymadığı için güvenilirliği biraz sarsılmıştır. Vize serbestisi sadece bizim için değil Avrupa Birliği içinde önemlidir. Geri kalan 6 kriterin yerine getirilmesi için her kriter için bir çalışma grubu oluşturduk. 6 kriter üzerinde AB ile müzakerelerimizi yürütüyoruz. Bu müzakereler sürecinde her bir kriter için yakınlaşmaların olduğunu söyleyebilirim. Kriterlerin içindeki birçok konu bakımından yakınlaşmamız var ama bazı kriterler üzerinde hala çalışıyoruz, müzakere etmemiz gereken alanlar var, farklı anladığımız kelimeler var. Bunun üzerinde de müzakereleri sürdürüyoruz."

"ABD, bu konuda kendine güveniyorsa bu iddiaların da eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor"

"S-400'lerin Temmuz-Haziran ayında Türkiye'ye gelmesi planlanıyor ancak süresiz erteleme iddiaları söz konusu. Böyle bir erteleme söz konusu mu?" sorusuna Çavuşoğlu, "S-400'ün Türkiye'ye getirilmesi konusunda bizim tarafımızdan erteleneceğine yönelik bir açıklama olmadı. Hiç alınmaması yönünde veya ertelenmesi yönünde ABD ve diğer ülkelerden yorumlar geldi, geliyor. Burada S-400 konusunda özellikle ABD'nin bazı iddiaları oldu. S-400'ün F-35'ler dahil NATO sistemine verebileceği zararlar konusunda. Bizde bu iddialara katılmamakla birlikte bu konuda son sözü uzmanların söylemesi gerektiğini söyledik ve ortak bir çalışma grubu teklifinde bulunduk. Bu ortak çalışma grubuna NATO'nun başkanlık etmesi gerektiğini söyledik. Türkiye tüm attığı adımlarda şeffaf ve kendine güvenen bir şekilde hareket ediyor. Bu konuda da ne yaptığımızı biliyoruz ama endişeler varsa da bunun için çalışma grubunu oluşturalım ve onlar inceleyip düşüncelerini, raporlarını bizimle paylaşsınlar. ABD, bu konuda kendine güveniyorsa bu iddiaların da eminse bu çalışma grubuna evet demesi gerekiyor. Son günlerde çalışma grubunun oluşturulması ve de görevi bakımından bazı görüş alışverişleri oldu. Önümüzdeki süreçte de karşılıklı teklifleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Cumartesi günü bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Bu konuyu kendisiyle de telefonda değerlendireceğiz. Bizim burada yaklaşımımız son derece samimi, yapıcı ve ihtiyacımız olan bir sistemi müttefiklerimizden alamadığımız için acil ihtiyacımız olan sistemi Rusya en iyi teklifi verdiği ve bize de uyduğu için aldık. Bu konuyla ilgili tereddütler varsa bizde yapıcı önerilerde bulunduk ve buna ABD'nin de evet demesi gerekiyor. Böylece bu meseleyi de halletmiş oluruz iki müttefik olarak" yanıtını verdi.

"Yaptırımlar insanlara zarar veriyor"

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları konusunda da sorulan bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Yaptırımlar konusunda sadece İran'a yönelik değil Rusya ve diğer ülkelere karşı yaptırımlar konusunda Türkiye'nin ilkesel tutumu ortada. Biz yaptırımlara karşıyız, yaptırımlar yoluyla herhangi bir ülkeden bir netice alınamayacağını vurgulayacağız. Yaptırımlar insanlara zarar veriyor. Burada hedef yönetim olabilir, rejim olabilir ama sonuçta halkı cezalandırıyoruz. Biz İran ile özellikle petrol ithalatı konusunda istisnaya tabi tutulmuştuk. 2 Mayıs geçti şu anda resmi bir açıklama ABD tarafından gelmedi. Diğer taraftan ABD sürekli farklı ürünleri de bu yaptırımlara ekliyor. AB ülkeleri İran ile en çok ticaret yapan ülkeleri de buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. En son kurulan İnteks mekanizması henüz hayata geçmedi. Bu çözüm arayışlarının bir sonucudur. İnteks'e katılma konusunda veya buna benzer bir mekanizmanın oluşturulması konusunda İran ve diğer ülkelerle görüşüyoruz. İran bizim sınır komşumuz. Birbirimize ihtiyaç duyduğumuz iki ülke. Bu tür yaptırımlar sadece İran'ı etkilemez, sadece komşu ülkeleri değil, bölgeyi ve ötesini de ekonomik ve güvenlik bakımından etkiler. Bu konudaki telkinlerimizi ABD nezdinde sürdüreceğiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı
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