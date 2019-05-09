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Konsey üyesi general ByLock'u kabul etmedi

Genelkurmay çatı davasında esasa ilişkin savunmasını yapan sözde yurtta sulh konseyi üyesi eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespitin doğru olmadığını iddia etti
 09 Mayıs 2019 18:25
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Konsey üyesi general ByLock'u kabul etmedi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sözde yurtta sulh konseyi üyelerinden dönemin Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ali Osman Gürcan, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Dün başladığı ifadesine bugün de devam eden Gürcan, Yağmur kod adlı gizli tanığın hakkındaki beyanlarını kabul etmedi.

Yağmur'un ifadelerinde çelişkili kısımlar olduğunu ve geçmişte birlikte mesai yaptığı askerlerinin de kendisini doğruladığını ileri süren Gürcan, şunları söyledi:

"Ben Şırnak'taki askerlerin abisi değilim. Örgüt yapısında askerlerle ilgilenen ve sivillerden oluşan mahrem hizmetler sınıfının olduğunu yapılan yargılamalarda öğrendik. Ayrıca bir okuldaki örgüt toplantısına sivil olarak katıldığım söyleniyor, bu konuda ifade veren askerlerim ise tek başıma Şırnak'ta dışarı çıkmadığımı söylüyor, tanığı yalanlamış oluyor. Ayrıca Yağmur beni ismimle hatırladığını söylüyor, örgütte bulunan kişi kod isimle tanınır."

- "Örgütsel amaçlı herhangi bir program kullanmadım"

Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığına dair tespit hakkında da savunma yapan Gürcan, "Ben böyle bir programı telefonuma kurmadım ve örgütsel amaçlı herhangi bir programı da kullanmadım." dedi.

Söz konusu programı, sonu 78 69 ile biten numarasından kullandığı yönünde değerlendirme ve tespit tutanağı bulunduğunu bildiren Gürcan, isminin ByLock listesine tutuklanmasından sonra eklendiği iddiasında bulundu.

Yurtta sulh konseyi üyesi olmadığını, darbeciler tarafından hazırlanan sıkıyönetim ve atama listesinde adının geçmesi konusunda da bir sorumluluğunun bulunmadığını iddia eden eski tuğgeneral Gürcan, konseyin diğer üyelerinin birçoğunu 15 Temmuz'dan sonra yargılama aşamasında tanıdığını belirtti.

Gürcan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan ederek, savunmasını tamamladı.

- Sanıktan davayı uzatma girişimi

Gürcan'ın savunmasının ardından sanık eski yarbay Bünyamin Tuner'in reddi hakim talebinde bulunduğu açıklandı.

Talebe ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, yargılamanın geldiği aşama göz önünde bulundurularak, Tuner'in talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu belirtti ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. Maddesi gereği reddedilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, yapılan müzakerenin ardından iddia makamının istemi doğrultusunda Tuner'in talebini reddetti.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek
Anadolu Ajansı
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