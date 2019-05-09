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CHP'nin reklamcısı: Her şey çok zor olacak!

İstanbul seçimlerini iptal etmesinin ardından başlayan süreçle ilgili CHP'nin kampanyacısı Ateş İlyas Başsoy'dan parti üyelerine önemli uyarı geldi : "Her şey Çok Zor Olacak"
 09 Mayıs 2019 18:38
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CHP'nin reklamcısı: Her şey çok zor olacak!

Sosyal medya hesabından "Her şey Çok Zor Olacak" başlığıyla mesaj paylaşan CHP'nin yerel seçimler kampanya başkanı Ateş İlyas Başsoy, İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından gelen esprili dayanışma mesajları eleştirdi.

Bu durumu bir an önce sonlandırmak gerektiğini vurgulayan Başsoy, "makara yarıştırma zamanı değil" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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