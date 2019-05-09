Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
|09 Mayıs 2019 18:47
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü Piribabıl Deresi mevkisinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşılması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Bölgede yapılan aramalarda kayalıklara gizlenmiş, tabanca, roketatar ve havan mühimmatı, 3 şarjör, dürbün, örgüte ait kıyafet ve ayakkabı, kitap, gıda malzemesi ile diğer yaşam malzemeleri bulundu.
Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere koruma altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
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