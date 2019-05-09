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Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
 09 Mayıs 2019 18:47
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Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesine bağlı Ortasu Köyü Piribabıl Deresi mevkisinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat olduğu bilgisine ulaşılması üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.

Bölgede yapılan aramalarda kayalıklara gizlenmiş, tabanca, roketatar ve havan mühimmatı, 3 şarjör, dürbün, örgüte ait kıyafet ve ayakkabı, kitap, gıda malzemesi ile diğer yaşam malzemeleri bulundu.

Silah ve mühimmatlar incelenmek üzere koruma altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Anadolu Ajansı
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