2 bin 300 aday, Ali Yerlikaya'dan atamaların yapılmasını talep ediyor
|10 Mayıs 2019 11:00
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İSKİ, 2018 yılı Kasım ayında ilana çıkarak, çoğu mühendis 461 kişi alacağını duyurmuştu.
KPSS'de en yüksek 5 katı aday arasına girenler, yani 2 bin 300 aday, 07/01/2019 - 08/02/2019 tarihleri arasında sözlü sınava alındı.
Ancak, Şubat ayından bu yana sözlü sınav sonuçları açıklanamamıştır.
Seçimlerden sonra sonuçlar hakkında bilgi almak isteyen adaylara, Ekrem İmamoğlu'nun atamaları durdurduğu bilgisi verildi.
Seçimlerin iptali ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine vekili olarak Vali Ali Yerlikaya atandı.
Adaylar, Başkan vekili Ali Yerlikaya'dan, 3 aydır nihayet erdirilmesinin beklediği sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasını talep etmektedir.
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