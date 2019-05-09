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'Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalı'

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç: 23 Haziran'da seçimin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız. Türkiye, 31 Mart'ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran'ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır
 09 Mayıs 2019 18:57
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'Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalı'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "23 Haziran'da seçimin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız. Türkiye, 31 Mart'ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran'ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır." dedi.

Avdagiç, İTO'nun mayıs ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin kararını değerlendirdi.

YSK'nın anayasal bir kuruluş olduğunun altını çizen Avdagiç, "YSK'nın görevi, Türkiye'deki yerel ve genel seçimlerin, kanunda yazdığı gibi 'düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak'tır. Bu görevin gereği olarak YSK, kendisine yapılan itirazları değerlendirdi ve seçimleri iptal edilerek 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden milletin hakemliğine başvurulacak." diye konuştu

Avdagiç, seçimlerden gerginlik umanlara ve bu seçimden Türkiye için bir kaos üretmeye çalışanlara prim verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, İstanbul iş dünyası olarak 23 Haziran'a kadar olan süreçte, yıkıcı tartışmalar ve kutuplaşmalarla toplumun gerilmesini arzu etmediklerini ifade etti.

Mevcut durumu daha karmaşık hale getirmenin ülkeye hiçbir kazanç sağlamayacağını dile getiren Avdagiç, seçimlerde İstanbulluların iradesinin, sandığa en küçük bir şüpheye mahal verilmeden ve bir İstanbullunun bile oyuna halel getirilmeden yansımasını dilediklerini aktardı.

- "Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalı"

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"23 Haziran'da seçiminin yenilenmesinin demokrasinin ve hukukun gereği olduğunu kabul edip, seçim defterini kapatmalıyız. Türkiye, 31 Mart'ı geride bıraktığı gibi, 23 Haziran'ı da geride bırakarak, bir an önce ekonomiye odaklanmalıdır. Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalıdır."

Seçim defterini kapatmanın, piyasaların sükünete kavuşmasında faydası olacağına işaret eden Avdagiç, ekonomiye odaklanmakta geç kalınırsa, bunun Türkiye'nin etrafının tehlikeli bir şekilde kuşatıldığı bir dönemde maliyeti olacağını söyledi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Türkiye, 19 Mayıs 1919'da bundan tam 100 yıl önce de önemli bir eşikten geçmişti. O zaman 'Ya istiklal, ya izmihlal' sözünü kalbimize rehber yaptık ve o zorlu engelleri aştık. Türkiye, 100 yıl önce Milli Mücadele'nin büyük kahramanlarının liderliğinde tarihi bir duruş sergiledi. Bugün de böylesi bir süreçteyiz. Türkiye, dört bir taraftan ağır baskılara maruz kalıyor. Şimdi bizim unutulmaz bir tarihsel duruş daha sergilememiz gerekiyor. Bu tarihsel duruşu güçlü bir şekilde sergileyebilmemizin biricik yolu, ekonomik açıdan güçlü olmaktan geçiyor. Bunun için diyorum ki; artık biz ekonomik toparlanmamızı gerçekleştirip büyük bir geleceğe doğru yol almalıyız.

Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam. Biz her tür sarmaldan çıkacak, her türlü sorun yumağını çözecek güç ve kabiliyetteyiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki Türkiye, 'üretime, verimlilik artışına ve inovasyona dayanan, ekonomi ve ekonomiyi etkileyen unsurları da içeren çok yönlü bir programı ve büyüme modelini' belirleyebilecek ve güçlü biçimde hayata geçirebilecektir. Yeter ki hepimiz üzerimize düşeni yapalım. İşte o zaman Türkiye yeniden arzulanan büyüme seviyesini yakalayacaktır, tarihsel duruşunu bir kez daha dosta düşmana gösterecektir."
Anadolu Ajansı
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