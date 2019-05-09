Dereye düşen 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
|09 Mayıs 2019 19:03
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Bingöl'de dereye düşen 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Olay, bugün merkez Bahçelievler ile Karşıyaka Mahallesinin kesiştiği bölgede Aşağı Çarşı mevkiinde bulunan Çapakçur Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Elif Yılmaz ve Hatun Barca dere kenarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı dengelerini kaybedip suya duştu. Çevrede görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye,UMKE, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada akıntıya kapılan kızların cansız bedenleri bulundu. Dereye giren itfaiye ekipleri halatlar yardımı ile 2 kızın cansız bedenini çıkardı. Ardından ambulansa alınan Yılmaz ve Barca'nın cansız bedeni Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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