Zihinsel engelli olanlar, hangi durumda memur olarak atanabilir?
|20 Mayıs 2019 10:03
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Zihinsel engelli olanların memur kadrolarına atanıp atanamayacağına ilişkin olarak 657 sayılı Kanunun; Devlet memurluğuna alınacaklarda şartları belirleyen 48. maddesinde şu hüküm yer almaktadır:
"7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak."
Bu maddeye, her zihinsel engellilik durumu memuriyete engel değildir. Zihinsel engellilik durumunun memuriyete engel olabilmesi için, bu zihinsel engelin görevi devamlı surette yapmaya mani olması gerekmektedir.
Bu belirleme ise sağlık kurumlarından alınan sağlık kurulu raporlarıyla tespit edilebilmektedir.
Bu açıklamalar, 657 sayılı Kanun, 2828 sayılı Kanun ve 3713 sayılı Kanun gibi tüm memurluğa giriş şekillerini kapsamaktadır.
Kamu kurumlarının, zihinsel engelli memurları işe başlatmadan önce, 657 sayılı Kanunun 48/f fıkrası gereğince, zihinsel engelin, atanılan görevi devamlı yapmaya engel olup olmadığının tespitinin yapılması gerekmektedir.
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