Isparta milli eğitim müdürü görevden alındı
Isparta Milli Eğitim müdürü Ahmet Yıldırım görevden alındı
|09 Mayıs 2019 19:14
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