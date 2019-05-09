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Liseli Vuslat'tan iyi haber

Muğla'da ders bitiminde eve dönmeyen ve 6 gündür kendisinden haber alınamayan liseli Vuslat K. (17), bugün öğle saatlerinde Ankara'da polis ekipleri tarafından bulundu. Vuslat K.'nin, evden neden ayrıldığı konusunda ailesine açıklama yapmak istemediğini söylediği öğrenildi.
 09 Mayıs 2019 19:22
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Liseli Vuslat'tan iyi haber

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (MUSKİ) çalışan Nihat K., 3 Mayıs Cuma günü kızı Vuslat K.'yi otomobiliyle eğitim gördüğü Turgutreis Anadolu Lisesi'ne bıraktı. Baba K. ve öğretmen anne Müge K., gün içinde kızlarıyla telefonla görüştü. Ancak Vuslat, ders bitiminde eve dönmedi.

Kızlarını aradıkları cep telefonunun kapalı olduğunu gören aile, Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün lisanslı boksörü olan aynı zamanda basketbol hakemliği yapan liseli Vuslat'ın uçakla İstanbul'a gittiğini belirledi.

İstanbul'dan Ankara'ya geçtiği tespit edilen Vuslat, sosyal medyadan tanıştığı S.Ç. isimli kız ile birlikte Kızılay'da yürürken, polis ekipleri tarafından bulundu.

İstanbul'dan Ankara'ya eşi Müge K. ile birlikte gelerek kızını teslim alan baba Nihat K., "İnsanlar neticeyi geçip, söylenmeyeni ekleyip, olmayanla başlamayı seviyor. Biz asla kaçırıldı demedik. Çünkü evden kendisinin ayrılıp İstanbul'a gittiğini öğrendik. Belki bir süre sonra dönerdi belki dönemezdi bilinmez ama haberlerde her gün onlarca kişinin kayıp haberlerini görüyoruz. Bir kısmı bulunuyor, gerisinden ölü ya da diri haber alınamıyor. Bizim için sebebi önemli değildi. Evladımızın yeri yanımızdı ve peşini son nefesimize kadar da bırakmaya niyetimiz yoktu. Sesimizi duyuran ve kızımızın bulunmasına yardımcı olan Demirören Haber Ajansı çalışanlarına da yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

DHA
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