1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Alg patlaması'ndan dolayı denizin rengi değişti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz yüzeyinin kahverengiye dönüşmesinin ardından başlatılan incelemede değişimin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.
 09 Mayıs 2019 19:26
Yazdır
'Alg patlaması'ndan dolayı denizin rengi değişti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, deniz yüzeyinin kahverengiye dönüşmesinin ardından başlatılan incelemede değişimin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa kıyılarında özellikle son yıllarda sıklıkla yaşanan alg patlaması diğer bir adla "Kızıl Akın" (Red-Tide) Mudanya kıyılarında yine yaşandı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine Büyükşehir Belediyesi Sahil Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, renk değişiminin alg patlamasından kaynakladığı belirlendi.

Alg patlaması olayı yöresel ve mevsimsel olup, genellikle az derin sahil sularında, iç deniz, körfezler, göller ve nehir ağzına yakın yerlerde yoğun olarak görülüyor.

Sucul ekosistemlerde bir veya birkaç alg (fitoplankton) türünün popülasyonlarının artmasına bağlı olarak sudaki oksijen seviyesinin azalması nedeniyle ölmeleri sonucu su yüzeyi kırmızı veya kahverengi bir renge bürünüyor.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da yaylalar Mayıs'ta beyaza büründü
08 Mayıs 2019 23:04		 Çankırı'nın 'peribacaları' ziyaretçilerini bekliyor
08 Mayıs 2019 21:35
Bu köyde fotoğraf çekmek izne tabi
07 Mayıs 2019 22:05		 Tarihi medrese, harabeye döndü
07 Mayıs 2019 21:49
Öğrenciler Ankara'da suyu, yüzde 50 indirimli kullanacak
07 Mayıs 2019 17:22		 Yavaş'ın, 'şeffaf ihale' çağrısına rekor başvuru
07 Mayıs 2019 17:22
Afyonkarahisar'da 50 mahkum yemekten zehirlendi
06 Mayıs 2019 23:40		 'Terk edilmiş köy' turizme kazandırılacak
06 Mayıs 2019 22:00
Köylerine gitmek için tehlikeyi göze alıyorlar
06 Mayıs 2019 19:33		 Başkent pembe renge büründü
05 Mayıs 2019 22:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:33 - Hafta içi öğretmenlik, hafta sonu hakemlik yapıyor19:29 - Anayasa Mahkemesi'nden 'Hizb-ut Tahrir' kararı19:26 - 'Alg patlaması'ndan dolayı denizin rengi değişti19:22 - Liseli Vuslat'tan iyi haber19:19 - Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi19:14 - Isparta milli eğitim müdürü görevden alındı19:13 - Tramvay polis aracına çarptı: 1 polis yaralı19:11 - 50 ili ilgilendiren proje hız kesmiyor19:09 - Bir şirkete daha kayyum atandı19:07 - 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
19:04 - Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti19:03 - Dereye düşen 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti18:57 - 'Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalı'18:52 - 'Ambalajlı ürünler için vatandaştan ücret alınmayacak'18:47 - Teröristlerin mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi18:38 - MHP'li Yalçın: Hedef 23 Haziran'da zafere ulaşmaktır18:38 - CHP'nin reklamcısı: Her şey çok zor olacak!18:25 - Konsey üyesi general ByLock'u kabul etmedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
Silifke Belediye başkanı tutuklandı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
İftar menüsü fiyatları 3
ekrem imamoğlu 2
Senin gökyüzünde benim yerim yoktu 5
Yatırım olarak gayrimenkul almak 1
selvi boylum al yazmalım 5
ölünmüyor yokluğunda 1
han-ı yağma 2
her şey güzel olacak 1
Dardanel 6
Simurganka 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam