Hafta içi öğretmenlik, hafta sonu hakemlik yapıyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Moldova asıllı Türk vatandaşı Natalia Alexeeva hafta içi ücretli beden eğitimi öğretmenliği yaparken, hafta sonu ise yeşil sahalarda hakemlik yapıyor.

20 yıl önce Türkiye'ye gelerek Zonguldak Çaycuma ilçesinde yaşamaya başlayan Natalia Alexeeva Müslüman oldu. Çaycuma'da özel okullarda ücretli beden eğitimi öğretmenliği yapan Alexeeva, örnek kişiliği ve azmiyle sevilen bir öğretmen haline geldi. Ardından arkadaşının tavsiyesi üzerine 2012 yılında Zonguldak İl Hakem Kurulu'na başvurarak hakemliğe başlayan Natalia Alexeeva, orta hakem ve yan hakem olarak yeşil sahalarda yüzlerce maça çıktı. Natalia Alexeeva hafta içi ücretli beden eğitimi öğretmenliği yaparken hafta sonu da hakemlik yapıyor. Alexeeva'nın bu gayreti ise Çaycuma'da birçok kadına örnek oldu.

"Kadın hakemler işini güzel yapıyor"

42 yaşındaki Natalia Alexeeva, "Hakemliği çok seviyorum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine başladım. Hala da devam ediyorum. Bizler hakemler olarak aile gibiyiz. Zaman zaman zor maçlara çıksak da üstesinden geliyoruz. Bizler gördüğümüzü çalarak doğru kararı veriyoruz. Hakemlik aslında zor meslek. Ama her şeyi kuralına göre yaparsan üstesinden gelebilirsin. Bana göre kadın hakemler işini güzel yapıyor. Bizim ilimizde de bunun örnekleri var" dedi.

"İslamiyeti seçerek Müslüman oldum"

İslamiyeti seçerek Müslüman olduğunu ifaden eden Alexxeva, "20 yıl önce buraya geldim ve hala burada yaşıyorum. Çaycuma da güzel bir yer. Ben burayı çok seviyorum. İslamiyeti seçerek Müslüman oldum. İslamiyet gerçekten çok güzel. Dünyada İslam'ı en doğru yaşayan Türkiye. Türkiye güçlü bir ülke. Tek başına yetebilen bir ülke. Kimseye muhtaç olmayan bir ülke. Ben burada olmaktan dolayı çok memnunum" diye konuştu.