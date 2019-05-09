Marmara Denizi'nde 9 dakika arayla 2 ayrı deprem
Marmara Denizi'nde 9 dakika arayla 2 ayrı deprem
|09 Mayıs 2019 19:35
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Marmara Denizi'nde 9 dakika arayla 3,6 ve 3,3 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) internet sitesinden alınan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde saat 18.56'da 15.4 kilometre derinlikte 3,3 büyüklüğünde ve 19.05'te de 12.6 kilometre derinlikte 3,5 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.
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