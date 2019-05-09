Sabiha Gökçen'de biyometrik otomatik geçiş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (İSG) biyometrik otomatik geçiş bankoları kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilip test edilen biyometrik otomatik geçiş sistemi tanıtıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminaline toplam 8 pasaport bankosu kuruldu. Uygulama sayesinde yolcular, sisteme tanımlı yüz ve parmak izleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecek.

Uygulama Türkiye'de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açılacak.

Test sürecinde olan uygulama ile yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması planlanıyor. 7 gün 24 saat çalışacak biyometrik otomatik geçiş sistemi, test aşamasının ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra, gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek.

Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney, şunları söyledi:

''Pasaport sistemi pazartesi gününden itibaren test amaçlı faaliyete başladı. Sistem çok basit bir şekilde iki kapılı olarak çalışıyor. İlk kapıya geldiğiniz zaman elektronik pasaportunuzu okuyucuya okutuyorsunuz. Daha sonra sistem pasaportun içinde bulunan çipten datalarınızı alıyor. İlk kapı açılıyor. İçeriye giriyorsunuz. Daha sonra ikinci kapı açılıyor. İkinci kapıya geldiğiniz zaman sisteme parmak izinizi ve yüzünüzü okutuyorsunuz. Böylece sizden o anda aldığı datayı, pasaportunuzdan aldığı data ile eşleştirip sizi tanımlayıp ikinci pasaport kapısından da geçirmiş oluyor. Bu bir pilot projedir. Bir ay boyunca denemeyi planlıyoruz. Test bittikten sonra faal hale geçireceğiz. Yani 7 gün 24 saat çalışır hale gelecek. Bu sene içerisinde yine geliş katında burada yaptığımız gibi sekiz adet cihaz konumlandıracağız. Bu uygulamayı 18 yaşını geçmiş yeni çipli pasaport olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanabilecek."