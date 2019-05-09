1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sabiha Gökçen'de biyometrik otomatik geçiş

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilip test edilen biyometrik otomatik geçiş sistemi tanıtıldı- Yeni pasaport bankoları sayesinde yolcular sisteme tanımlı yüz ve parmak izleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecek
 09 Mayıs 2019 19:39
Yazdır
Sabiha Gökçen'de biyometrik otomatik geçiş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (İSG) biyometrik otomatik geçiş bankoları kuruldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilip test edilen biyometrik otomatik geçiş sistemi tanıtıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminaline toplam 8 pasaport bankosu kuruldu. Uygulama sayesinde yolcular, sisteme tanımlı yüz ve parmak izleri ile 18 saniyede pasaport kontrolünden geçebilecek.

Uygulama Türkiye'de ilk kez, 18 yaşını doldurmuş ve yeni pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için kullanıma açılacak.

Test sürecinde olan uygulama ile yolcuların kolay, hızlı ve rahat bir şekilde pasaport kontrollerini tamamlaması planlanıyor. 7 gün 24 saat çalışacak biyometrik otomatik geçiş sistemi, test aşamasının ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak. Sistem daha sonra, gelen yolcu bölümünde de hayata geçirilecek.

Biyometrik Otomatik Geçiş Sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı Operasyon Direktörü Göksu Güney, şunları söyledi:

''Pasaport sistemi pazartesi gününden itibaren test amaçlı faaliyete başladı. Sistem çok basit bir şekilde iki kapılı olarak çalışıyor. İlk kapıya geldiğiniz zaman elektronik pasaportunuzu okuyucuya okutuyorsunuz. Daha sonra sistem pasaportun içinde bulunan çipten datalarınızı alıyor. İlk kapı açılıyor. İçeriye giriyorsunuz. Daha sonra ikinci kapı açılıyor. İkinci kapıya geldiğiniz zaman sisteme parmak izinizi ve yüzünüzü okutuyorsunuz. Böylece sizden o anda aldığı datayı, pasaportunuzdan aldığı data ile eşleştirip sizi tanımlayıp ikinci pasaport kapısından da geçirmiş oluyor. Bu bir pilot projedir. Bir ay boyunca denemeyi planlıyoruz. Test bittikten sonra faal hale geçireceğiz. Yani 7 gün 24 saat çalışır hale gelecek. Bu sene içerisinde yine geliş katında burada yaptığımız gibi sekiz adet cihaz konumlandıracağız. Bu uygulamayı 18 yaşını geçmiş yeni çipli pasaport olan tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kullanabilecek."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasakladı
09 Mayıs 2019 20:54		 'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 60 bin lira
09 Mayıs 2019 20:40
Isparta milli eğitim müdürü görevden alındı
09 Mayıs 2019 19:14		 Engelli kamu görevlileri yarın izinli olacak
09 Mayıs 2019 15:46
Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de
09 Mayıs 2019 12:33		 Danıştay Başkanı Güngör'den Anıtkabir'e ziyaret
09 Mayıs 2019 12:13
Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar
08 Mayıs 2019 23:53		 Niğde İl Müftülüğüne atama
08 Mayıs 2019 21:59
Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor
08 Mayıs 2019 21:55		 BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu
08 Mayıs 2019 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
Silifke Belediye başkanı tutuklandı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yıllar sonra buraya bakmak 2
en sevdiğim yemek 9
chp'nin resti çekmesi 1
şahan gökbakar'ın ali ihsan yavuz'u tiye alması 1
yozgat'ı kıskanıyorlar 5
kesik 2
şehir değiştirmek 3
Della 3
boyalı civcivler 3
Metinalkan 13
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam