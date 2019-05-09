Binali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benim

AK Parti İstanbul Büyükşehire Beldiye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te Sanayici ve İş Adamlarıyla düzenlenen iftar yemeğinde konuştu.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları...

Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Osmangazi Köprüsü'nü, Hızlı Treni'i, yolları, trenleri, havalimanlarını yaparken hep kafamdaki düşünce halka hizmet Hak'ka hizmet olmuştur. Bundan sonra da aynı anlayış ve titizlikle milletim bana ne yetki ve görev verirse onu yapmaya gayret edeceğim. Sizler ülkemizin üreten, ülkemizin kalkınması için, refahı için akıl teri, alın teri döken insanlarsınız. Siz ürettiklerinizle ülkemizin refahının daha da artmasına vesile oluyorsunuz. İnsanlara iş, aş sağlıyorsunuz. Yaptığınız iş çok ama çok kutsaldır. Sizleri tebrik ediyorum.

"DÜNYANIN HER TARAFINDAN MAALESEF ÜZERİMİZE GELİYORLAR"

Önümüzdeki dönemde hep birlikte gayret edeceğiz. Bu seçimler vesilesiyle gördük ki, çok dostumuz var. Dünyanın her tarafından aynen Gezi kalkışması gibi malesef üzerimize geliyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, bu güne kadar bu millet her türlü oyunu bozmasını bilmiştir, ülkesi ve milleti için birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmiştir. Ben ülkeme ve milletime güveniyorum. Bu duygu düşüncelerle bir kez daha Ramazanınızı tebrik ediyorum. Rabbim nice Ramazanlara, bayramlara ülkemizi, milletimizi ulaştırsın diyorum.

Gerçekte mağdur olan benim. Biz gürültü yapmadık, biz devlet adabı görmüş insanız. Bir konu hukuğa intikal ettiyse onun sonucu beklemek gerekiyor. Bir mağduriyet olmasaydı açılan iptal olan oyların sayılması oyların bir adaydan başka bir adaya kaydırılarak yazılması bu gibi konulardan sadece oyların yüzde 10'nu sayıldı ve aradaki fark yarıdan aşağı indi.

Hayatım boyunca hak etmediğim iş peşinde olmadım Düşüncem hep halka hizmet ve hakka hizmet olmuştur. Bu inançla çalıştım ve gayret ettim. Bundan sonra aynı anlayışla aynı titizlikle milletim bana ne görev verirse onu yapmaya gayret edeceğiz.

Ne diyor İbrahim Hakkı Efendi hazretleri:

Hak şerleri hayr eyler

Zan etme ki ğayr eyler

Arif anı seyr eyler

Mevla görelim neyler

Neylerse güzel eyler.