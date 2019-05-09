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6'sı tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin açılan, 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanıklı davanın görülmesine devam edildi
 09 Mayıs 2019 20:37
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6'sı tutuklu, 35 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada hükümle dosyaları ayrılan 6'sı tutuklu, 13'ü firari 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Davaya müdahil olan Cumhurbaşkanlığı adına avukat Halit Çokan da duruşmada hazır bulundu.

"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Omer Faruk Gülbahçe, esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Gülbahçe, olay akşamı dönemin Üs Komutanı Tezcan Kızılelma'nın kendisini arayıp, kırmızı ihbar olduğunu, derhal birliğe gelmesi talimatı verdiğini, bu emir üzerine üsse gittiğini söyledi.

Başbakanın televizyonda bir kısım askerin kalkışma yaptığı yönündeki açıklamasından daha önce darbeye karşı tavır aldığını iddia eden Gülbahçe, "Ben darbe girişimini öğrendikten sonra personeli toplayıp, bu menfur girişimin içinde olmadığımızı söyledim. Onlara birliğin güvenliğini sağlayacağımızı ilettim." diye konuştu.

Gülbahçe, birliğin önünde toplanan sivil halka silah doğrultulması emrini kendisinin vermediğini ileri sürerek, askerlerin ifadesine göre bu emri veren kişinin başka bir rütbeli olduğunu savundu.

Gülbahçe, hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan tutuksuz sanıklar eski Deniz Hava Üs Komutanlığı Bakım Komutanı Kurmay Albay B.Y, eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Tim Komutanı Astsubay R.P, eski Donanma Komutanlığı Hazır Kıta Nöbetçi Astsubayı İ.D, eski Donanma Komutanlığı eski Tabur Komutan Vekili Yüzbaşı H.T de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Darbeye destek veren faaliyetler içerisinde yer almadıklarını ve terör örgütü üyesi olmadıklarını öne süren sanıklar, beraatlerine karar verilmesini istedi.

- Mütalaada ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Cumhuriyet Savcısı Bülent Elmas'ın açıkladığı mütalaada, tutuklu sanık eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma ve eski Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Omer Faruk Gülbahçe'nin de aralarında bulunduğu 6 sanık hakkında, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Mütalaada, 5 sanığın "terör örgütüne üye olmak", bir sanığın da firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan cezalandırılması talep edildi.

İki sanığın, hakkındaki tüm suçlamalardan beraatine karar verilmesi istenen mütalaada, örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın da aralarında bulunduğu tüm firari sanıklar ile bu dosyada yargılanan diğer 8 sanık olmak üzere 21 sanığın dosyasının, kovuşturma ve dijital inceleme işlemleri tamamlanamadığı için tefrik edilmesi talebinde bulunuldu.

- İddianameden

İddianamede, firari sanıklar örgüt elebaşı Fetullah Gülen ve eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, helikopterlere yakıt ikmali yapılması emrini verdiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanına suikasta yardım etmek" suçlamasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma'nın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 19 yıldan 36 yıl altışar ay, diğer sanıklar hakkında da 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Anadolu Ajansı
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