1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 60 bin lira

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde yetişen, endemik türler arasında yer alan "Eber sarısı"nı koparanlara ve taşıyanlara 60 bin lira para cezası veriliyor-
 09 Mayıs 2019 20:40
Yazdır
'Eber sarısı'nı koparmanın cezası 60 bin lira

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında bulunan Eber Gölü'nde yetişen, endemik bitki türleri arasında yer alan "Eber sarısı"nı koparana ve taşıyana 60 bin lira para cezası veriliyor.

"Baklagillerin kraliçesi" olarak adlandırılan Eber sarısı, dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri çevresinde yetişiyor.

Her yıl onlarca bilim insanı ve fotoğrafçı, bu türleri fotoğraflamak üzere bölgeye geliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, AKÜ Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "piyan" bitkisi olarak da bilinen Eber sarısının 1983 yılında bilim dünyasına tanıtıldığını söyledi.

- Sadece Eber ve Akşehir havzasında yetişiyor

Bitkinin bilim dünyasında yakın zamana kadar "Thermopsis turcica" diye bilindiğine dikkati çeken Erişmiş, "Fakat incelemeler neticesinde günümüzde bunun ayrı bir cins olarak 'Vuralia turcica' olduğu kabul ediliyor. Dünyada sadece Eber ve Akşehir Gölleri havzasında bulunuyor. Daha önceleri 'Thermopsis turcica' olarak ifade ettiğimizde ise 25 tane türü vardı. Yine endemikti fakat cins düzeyinde ayrı bir sınıfa çıkarılarak, dünya üzerinde tek bir nokta diyebileceğimiz Eber ve Akşehir Göllerinde bulunduğu kabul edildi." diye konuştu.

Özellikle Eber Gölü'ndeki alanın bu bitki için önemli olduğuna işaret eden Erişmiş, şöyle devam etti:

"Burası Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından tamamen çitle çevrildi. Korunaklı bir alan. Bu alan içerisinde nisan ve mayıs aylarında çiçek açan, baklagil özelliğinde, nesli tehlike altında olan bir tür. Doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor. Çok dar bir alanda yaşayan, onun için de korumamız gereken bir bitki. Burada yetişmesinin en önemli sebeblerinden biri, bölgenin mikroklimatik özelliğe sahip olması. Alanın bu özelliğinin devamı için de su ve nem dengesinin titiz şekilde korunmasını gerektiriyor. Bu bakımdan da özel bir alan."

- "Boyu ortalama 30-85 santimetreye kadar uzuyor"

Erişmiş, söz konusu bitkinin Eber havzasında tek noktada bulunduğunu dile getirdi.

Koruma altındaki bitkiye zarar verenlere ve koparanlara cezai işlem uygulandığına değinen Erişmiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bitkiyi özgün kılan en önemli özelliklerden biri de tek çiçekten 3 meyve vermesi. Zaten filogenetik ayrım içerisinde Vuralia turcica olarak ayrılmasındaki en önemli nedenlerden biri de bu. Boyu ortalama 30-85 santimetreye kadar uzuyor. Eber sarısı, otsu ve yıllık çalı formunda bir özelliğe sahip türümüz. Bu tür endemik türlerin biyo kaçakçılık kapsamında bir yerden bir yere izinsiz taşınması, çevre düzenlemesi tüzüğü kapsamında 60 bin lira para cezası ile cezalandırılıyor. Burası zaten korunan bir alan."

- Birçok yerden fotoğraf grupları geliyor

Eber Gölü alan kılavuzu ve rehberi Kadir Ateş de fotoğraf gruplarının bu eşsiz güzelliği görmek için Türkiye'nin birçok yerinden sadece bu çiçekleri çekmek amacıyla bölgeye geldiğini anlattı.

Endemik bir bitki olduğu için bunun fotoğrafçıların ilgisini çektiğinin altını çizen Ateş, "Önümüzdeki hafta TBMM Fotoğraf Grubu ve Ankara fotoğraf grubu gelecek. Ondan sonra İzmir'den gelecekler. Türkiye'nin birçok yerinden sadece bu Eber sarısını, Eber'in nilüferlerini görme amaçlı turlar düzenliyoruz." şeklinde konuştu.

Doğa fotoğrafçısı Muhammet Balı ise daha önce Eber Gölü'ne defalarca geldiklerini belirterek, "Gerek kuşları gerek doğal güzelliği ve en başta Eber sarısı ilgimizi çekiyor. Doğa fotoğrafçıları olarak mevsiminde gelip bu bitkiyi fotoğraflama şansımız oluyor. Endemik bitki olduğu için de mutlaka korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Muş'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasakladı
09 Mayıs 2019 20:54		 Sabiha Gökçen'de biyometrik otomatik geçiş
09 Mayıs 2019 19:39
Isparta milli eğitim müdürü görevden alındı
09 Mayıs 2019 19:14		 Engelli kamu görevlileri yarın izinli olacak
09 Mayıs 2019 15:46
Anka, milli radarıyla Ege ve Akdeniz'de
09 Mayıs 2019 12:33		 Danıştay Başkanı Güngör'den Anıtkabir'e ziyaret
09 Mayıs 2019 12:13
Kuşlar aç kalmasın diye tarlaları ekiyorlar
08 Mayıs 2019 23:53		 Niğde İl Müftülüğüne atama
08 Mayıs 2019 21:59
Herkes iftar açarken onlar hayat kurtarıyor
08 Mayıs 2019 21:55		 BİK Malatya İl Müdürü emekli oldu
08 Mayıs 2019 21:47
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
Silifke Belediye başkanı tutuklandı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
baba 2
MFÖ 3
marmaris'te yüzme yarışındaki skandal olay 5
şahan gökbakar'ın ali ihsan yavuz'u tiye alması 1
Maç muhabbetine maydanoz olmama kararı 2
Dardanel 4
ekrem imamoğlu 1
sandığa gitmeyen küskünleri çekmek 2
23.06.2019 ibb başkanlığı seçimleri 1
atom 3
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam