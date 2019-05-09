1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Aralarında firari şüpheli Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 48 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak
 09 Mayıs 2019 20:41
Yazdır
'Çiftlik Bank' sanıkları yarın hakim karşısına çıkıyor

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik açılan dava kapsamında, 7'si firari, 11'i tutuklu 48 sanık, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Sanıklar hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 500 sayfalık iddianame Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Bu kapsamda ilk duruşma yarın gerçekleştirilecek. Yarın ve 13, 14, 15, 16, 17 Mayıs tarihlerinde görülecek duruşmalarda, sanıklar ve avukatlarının beyanları alınacak.

Sanıkların beyanlarının tamamlanmasının ardından iddianamede mağdur olarak yer alan 3 bin 762 kişinin beyanlarına da başvurulacak.

- Sanıklara rekor hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gelir getirme vaadiyle oynanan ve sisteme yeni katılımcıların girmesiyle devam ettirilen, aynı zamanda fiilen çiftlikler de oluşturularak gelir elde edildiği iddia olunan sistem aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında bilişim sistemleri ve ticaret şirketlerini araç olarak kullanıp nitelikli dolandırıcılık suçları işlendiği ve elde edilen suç gelirlerinin de aklandığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, soruşturma kapsamında ilgili sistem bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketlere kayyum atandığı, örgütün para alışverişini sağlamak üzere kullandığı tüm banka hesaplarında yer alan paralara da el konulduğu kaydediliyor.

Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenerek firari şüpheliler Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un iadesinin istendiği aktarılan iddianamede, Türkiye'de bulundukları bilinmekle beraber henüz yakalanamayan şüpheliler Hakan Soysal, Niyazi Karakoç ve Serdar Dosdoğru'nun da yakalama emriyle halen arandıkları ifade ediliyor.

İddianamede, 11'i tutuklu, 7'si firari toplam 48 kişi şüpheli, 3 bin 762 kişi de müşteki olarak yer alırken, şüphelilerden 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, 23 sanığın da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 sanık hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Silifke Belediye Başkanı kız kardeşini silahla vurdu
08 Mayıs 2019 23:18		 Anadolu Farm'a yatırılan paralarla lüks araçlar almış
08 Mayıs 2019 19:24
Okul müdürünü öldüren sanıklar hakim karşısına çıktı
07 Mayıs 2019 21:21		 Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 25 gözaltı
07 Mayıs 2019 19:10
Ankara'da şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı
05 Mayıs 2019 18:41		 'Seçimlerde usulsüzlük' soruşturmasında FETÖ izi
05 Mayıs 2019 15:54
2 kişiyi öldüren eski muhtar adliyeye sevk edildi
04 Mayıs 2019 17:10		 Çocuğa cinsel istismarı öven kadın serbest kaldı
03 Mayıs 2019 00:20
Polisleri silahla tehdit edip kaçan zanlı yakalandı
02 Mayıs 2019 23:33		 Komşusunun çocuğuna taciz iddiasıyla gözaltına alındı
01 Mayıs 2019 19:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
Silifke Belediye başkanı tutuklandı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yatırım olarak arsa almak 2
tatil beldelerinin 23 haziran paylaşımları 3
cersei lannister'ın rest çekmesi 1
raptiye rap rap 2
cem karaca 2
Yine de 2
bindik bir alamete gideyoz kıyamete 3
11.05.2019 ç.rizespor vs galatasaray maçı 9
Binali Yıldırım'ın rest çekmesi 2
sözlükte rest çekilen zamanlar 4
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam