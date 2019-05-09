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Yıllık en çok dolar kazandırdı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ve Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde nisanda en fazla reel getiri dolardan elde edildi
 09 Mayıs 2019 20:51
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Yıllık en çok dolar kazandırdı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, nisanda en fazla reel getiri dolardan sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,65 ile dolarda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından avro yüzde 1,73, külçe altın yüzde 0,94 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi yüzde 1,46, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6,75 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,52 kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 3,02, külçe altın yüzde 2,22 oranında yatırımcısına kazanç sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,21, DİBS yüzde 5,57, BIST 100 endeksi yüzde 6,34 kayba yol açtı.

Amerikan doları 3 aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,36, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,16 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,40, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,75 ile yatırımcısını en çok kayba uğratan araç oldu.

6 aylık değerlendirmeye göre DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,04, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,02 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde avro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,61 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

- Yıllık en çok dolar kazandırdı

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,59 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, BIST 100 endeksinin Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 33,35, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 27,42 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı
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