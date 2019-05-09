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Muş'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasakladı

Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemleri yapmanın, 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
 09 Mayıs 2019 20:54
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Muş'ta toplantı ve yürüyüşler 15 gün yasakladı

Muş Valiliği, kentte toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi eylemleri yapmanın, 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, terör örgütüne müzahir kesimlerin terörist başına uygulanan sözde tecridi protesto etmek, açlık grevi eylemlerini desteklemek için Muş genelinde yürüyüş, basın açıklaması, yol kapama ve benzeri eylem ve etkinlikler düzenleyerek güvenlik güçleriyle vatandaşı karşı karşıya getirmeyi amaçlayan provokatif eylemler meydana getirebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Belirtilen olayların yaşanmaması, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamıyla milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerle genel asayişin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesinin amaçladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17, 19 ve 22'nci maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi hükümleri çerçevesinde devlet kurum ve kuruluşlarının program ve etkinlikleri, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların düzenleyeceği gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla düzenlenen etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, ilimiz mülki sınırları, polis ve jandarma sorumluluk alanının tamamı içerisinde tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısıyla protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı, bildiri dağıtma, imza masası açma, meşale yakma, konferans ve benzeri tüm etkinlikler 10 Mayıs saat 00.01 ile 24 Mayıs saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
Anadolu Ajansı
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