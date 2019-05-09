1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tarihi mekanlar kentsel dönüşümle hayat bulacak

Erzurum Valisi Okay Memiş:- "Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum
 09 Mayıs 2019 21:12
Yazdır
Tarihi mekanlar kentsel dönüşümle hayat bulacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, ilde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili, "Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarihi Üç Kümbetler ve Hacı Cuma mahallelerini gezen Memiş, söz konusu bölgelerde kentsel dönüşüm sistemi ve turistik yerlerin peyzaj ve düzenleme çalışmalarına her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Yaklaşık 60 dönüme karşılık gelen Üç Kümbetler ve çevresinin millet bahçesi yapılması için çalışmalara bu yıl başlanmasını isteyen Memiş, yapılacak çalışmalarla 2 milyon turistin şehri ziyaret edeceğini aktardı.

Vali Memiş, Üç Kümbetler bölgesinin tarihi ve kültürel zenginliğe sahip olduğuna işaret ederek, "Yakutiye, neredeyse bin 500 yıllık Türk-İslam kültürünün yaşandığı Üç Kümbetler, Yakutiye Medresesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Erzurum Kalesi, Lala Paşa gibi daha pek çok tarihi tescilli kültür varlığının üzerinde bulunduğu çok önemli bir yer. Benim tabirimle adeta Erzurum'un Sultanahmet Meydanı gibi." ifadesini kullandı.

Bölgede yapılacak proje çalışmalarını Büyükşehir ve Yakutiye belediye başkanları ile konuştuklarını anlatan Memiş, şöyle devam etti:

"Önemli bir proje hayata geçirilecek. Biraz kaynak sorunu var ama bunu çözmek adına Çevre ve Şehircilik Bakanımız ziyarete geldiğinde bu alanı millet bahçesine çevirme fikrimizi ortaya atmıştık ve o da kabul etmişti. Bunun üzerine bütün projeleri masaya yatırdık ve kısa süre içinde başlatmayı hedefliyoruz. Bu bölge çok önemli. Bu bölgeden çok ciddi anlamda turizm geliri bekliyoruz."

Memiş, söz konusu projeler için Ankara'ya gideceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hacı Cuma Mahallesi'ni daha önce ihale etmemize rağmen kimse talip olmadı ama belediyemiz yine ihaleye çıkacak. Eğer yine çıkmazsa revize edeceğiz. Arkadaşlarımız hem tarihi dokuyu hem de belediyenin yaptığı harcama ve masrafları az da olsa karşılayabilecek bir proje üzerinde çalışacak. Büyükşehir ve Yakutiye belediyeleri bu projeleri hayata geçirirse en az 2 milyon turistin ilimizi ziyaret edeceğine hatta Palandöken ile daha da çok artacağına yürekten inanıyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
'YSK'nin kararı benim zihnimde yok hükmündedir'
09 Mayıs 2019 21:55		 Erdoğan: Bu oyunu bozmakta kararlıyız
09 Mayıs 2019 21:51
Bakan Soylu: Emrinize amadeyiz, çok çalışacağız
09 Mayıs 2019 21:47		 Meclis araştırma komisyonları çalışmalarına başlıyor
09 Mayıs 2019 21:08
Erdoğan: Tam üyelik hedefine ulaşmakta kararlıyız
09 Mayıs 2019 20:58		 Bakan Dönmez'den Akdeniz'de 'oldubitti' tepkisi
09 Mayıs 2019 20:56
Binali Yıldırım: Gerçekte mağdur olan benim
09 Mayıs 2019 20:30		 Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi
09 Mayıs 2019 19:19
Erdoğan, MİT Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti
09 Mayıs 2019 19:04		 'Türkiye artık süratle seçim yörüngesinden çıkmalı'
09 Mayıs 2019 18:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Konya'da yasak aşk cinayeti
Meclis kürsüsünde su içti, tartışma çıktı
Silifke Belediye başkanı tutuklandı
'Herkes iki minibüste toplansın, sayısız araçla dolaşmayın'
İhsan Yavuz'la, Şahan Gökbakar arasında taklit atışması
Sanatçılara, diğer sanatçılardan tepki: 15 Temmuz'da yoktunuz
ABD'den İstanbul seçimleri hakkında küstah açıklama
HDP'li vekil: İstanbul'da Kürtler, Ak Parti'yi destekleyebilir
YÖKDİL'in ÖSYM'ye geçmesi yabancı dil tazminatını verilmesini sağlar mı?
Erdoğan: İhraçlarda, 55 bin başvuru kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 4
yatırım olarak arsa almak 2
unisex isim 10
07.05.2019 liverpool vs barcelona maci 2
feeling poor 1
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
abdullah gül'ün rest çekmesi 4
şu an çalan şarkı 4
adaletinizin terazisini sileyim 1
rest çekmek 2
SON İLANLAR
Türk Kızılayı Program ve Proje Uzmanı Alım İlanı
Türk Kızılayı Raporlama Uzmanı Alım İlanı
TÜBİTAK BİLGEM Personel Alım İlanı
Samsun Ayvacık SYDV Personel Alım İlanı
Hakkari Derecik SYDV Personel Alım İlanı
Gökçesu Belediyesi Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Engelli İşçi Alım İlanı
Sivas Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Aİlım İlanı
TSK Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam